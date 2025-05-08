В Абатском районе спасатели помогли табуну лошадей, оказавшихся в зоне подтопления

В Абатском районе Тюменской области наблюдается подъем уровня воды в реке Ишим. За последние сутки он увеличился на 50 сантиметров и достиг 939 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале. До критических значений 2017 года остается около двух метров.

Особое внимание уделяется федеральной трассе Р-402, соединяющей восток и запад страны. Дорожные службы укрепили обочину и насыпали земляной вал высотой до метра, чтобы защитить дорогу от паводка.

При этом выше по течению Ишима наблюдается спад уровня воды. В селе Ильинка уровень снизился на 3 см, в Казанском – на 10 см, а в Ишиме – на 8 см.

Несмотря на праздничные дни, все службы работают в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать возможный ущерб от паводка, подчеркнул губернатор.

Кроме того, спасатели помогают не только людям, но и животным, оказавшимся в зоне подтопления. В Абатском районе сотрудники ТОСЭР и местные жители спасли табун лошадей и отару овец, отрезанных от большой земли из-за подъема воды.

– Из-за резкого подъёма воды в реке Ишим табун лошадей и отара овец оказались отрезанными от большой земли, – рассказал Александр Моор. – 41 овцу перевезли с одного берега на другой на лодке. 20 лошадей и одного жеребёнка доставить на большую землю возможности не было, так что их перегнали по воде на сухое безопасное место.