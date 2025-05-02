Владимир Путин поддержал идею переименования Волгограда в Сталинград

Волгоград логично переименовать в Сталинград, однако окончательное решение должно быть принято на основе мнения большинства горожан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на площадке марафона «Знание. Первые», передают РИА Новости.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград – ред.), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», – сказал Путин, добавив, что он подумает над этим вопросом.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту просьбу присвоить аэропорту города название «Сталинград». Это предложение поступило от ветеранов и участников специальной военной операции. Путин согласился с просьбой и подписал указ о присвоении аэропорту нового исторического наименования.