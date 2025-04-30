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​Тюменские дизайнеры представят коллекции в мае

Тюменские дизайнеры готовятся к международному прорыву

​Тюменские дизайнеры представят коллекции в мае
Фото: admtyumen.ru

Тюменские дизайнеры одежды всерьез нацелены на покорение мирового рынка, заручившись поддержкой команды InvestTyumen и образовательной программой, разработанной по инициативе правительства Тюменской области. В Тюменском Технопарке завершились трехдневные практические семинары, где региональные бренды, такие как Mine Crush, ZINA Kutur и другие, представили свои коллекции.

Стимулом к активному продвижению тюменской моды на международной арене послужила высокая оценка, данная местным брендам представителями белорусской фэшн-индустрии еще в ноябре прошлого года. Основатель дизайнерской площадки «Канцэпт Крама» Ольга Кузнецова и основатель портала Brands Fashion Show Ирина Николаева, посетив Тюменский экспортный форум, отметили уникальный дизайн, собственное производство и узнаваемый стиль тюменских брендов.

Тюменские дизайнеры активно готовятся к демонстрационному показу своих коллекций, который запланирован на май, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Центр поддержки экспорта Тюменской области окажет всестороннюю помощь, включая сопровождение переговоров, поиск иностранных покупателей и экспертизу экспортных контрактов.

Федеральный тренер АО «Российского экспортного центра» Александр Толкачев разработал специализированную образовательную программу, которая позволит представителям креативных индустрий максимально эффективно выйти на международный рынок.

Участие Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» в качестве соорганизатора мероприятий подтверждает серьезность намерений и всестороннюю поддержку инициативы на региональном уровне.


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Сегодня в 19:08, просмотров: 74, комментариев: 0
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