По улицам тюменских городов 9 мая пройдет Бессмертный полк

В Тюменской области опубликован план мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества пройдут в начале мая во всех городах и районах региона.

Наиболее масштабные мероприятия запланированы в Тюмени на 9 Мая. С 10:00 до 12:00 на улице Республики, в районе Центральной площади, состоится торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!».

Кульминацией дня станет шествие «Бессмертного полка», к которому присоединятся жители всех муниципальных образований. Эта акция призвана сохранить память о героях Великой Отечественной войны и передать ее будущим поколениям.

С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области будут приняты усиленные меры безопасности в период майских праздников, в том числе во время проведения парада Победы.

– Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. С тех пор, в силу внешних обстоятельств, отмечать торжественный день приходилось без масштабных акций. В этом году планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона и шествием «Бессмертного полка». Уделяем большое внимание вопросам безопасности. Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок, – отмечал ранее губернатор Александр Моор.