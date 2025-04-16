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​Путин: россияне должны понимать, на что идут их платежи за капремонт и содержание домов

Президент РФ призвал сделать оплату за капремонт и содержание жилья прозрачной для граждан

​Путин: россияне должны понимать, на что идут их платежи за капремонт и содержание домов
Фото: РИА Новости

Россияне должны понимать, на что расходуются их платежи за капремонт и содержание домов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, пишет ТАСС.

«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов», ‒ отметил президент, добавив, что в России их более 950 тыс.

По словам главы государства, в России насчитывается более 950 тысяч многоквартирных домов.

Президент также сообщил, что за последние шесть лет на развитие ЖКХ из федерального бюджета было направлено свыше 600 млрд рублей. На эти средства модернизировали более 3,6 тыс. объектов инфраструктуры и проложили свыше десяти тыс. км новых инженерных сетей.

«По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей как бюджета, так и частных инвестиций», ‒ добавил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо максимально использовать внутренние ресурсы и резервы отрасли, а также своевременно выявлять зоны риска, чтобы предотвратить аварии и сбои в работе систем.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 115, комментариев: 0
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