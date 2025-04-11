Многодетные семьи смогут бесплатно посещать культурные объекты в любое время

Многодетные семьи в России теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любой день, когда учреждения открыты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

Он отметил, что ранее бесплатные визиты были возможны только в строго установленные дни – учреждения сами определяли льготный график, к которому родителям с детьми приходилось подстраиваться. Теперь этого не потребуется.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты. При этом необходимая информация должна размещаться на их официальных сайтах и регулярно обновляться», – сообщил премьер.

Нововведение стало возможным благодаря указу президента РФ. Для получения бесплатных билетов достаточно предъявить удостоверение установленного образца, подтверждающее статус многодетной семьи.