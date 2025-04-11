Министр спорта России предложил снова разрешить пиво на спортивных матчах

Пиво нужно вернуть на стадионы, поскольку это не только часть зрелища, но и дополнительный источник дохода на развитие спорта и содержание спортивных объектов. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь», передает РБК.

Министр отметил, что вопрос продажи пива на стадионах не связан со здоровым образом жизни, а относится к «культуре боления». Сейчас, по его словам, желающие выпить перед матчем приносят прибыль не стадионам, а ближайшим магазинам и ларькам.

«Я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть [пиво]», – сказал он.

Министр напомнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда продажу пива временно разрешили, «атмосфера была хорошей, инцидентов не было».

Напоминаем, запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Законопроект о его отмене был впервые рассмотрен в 2019 году, однако принят не был. В 2024 году обсуждение инициативы возобновилось. Минфин и Российский футбольный союз уже высказались в поддержку этой меры.