4% читателя siapress.ru несчастливы

В марте 2025 года индекс благополучия россиян составил 6,7 балла из 10 возможных – немного выше, чем в прошлом году. Исследование опубликовал Фонд «Общественное мнение».

СИА-ПРЕСС провел опрос сред своих читателей, чтобы узнать, стали ли они счастливее за последний год.

В настоящий момент на сайте проголосовали 124 человека. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (29%) заявили, что счастья в их жизни стало меньше. Почти столько же (26,6%) отметили, что его прибавилось. У 23,4% опрошенных ощущение счастья осталось на прежнем низком уровне, а 16,9% сообщили, что оно сохранилось на высоком. 4% респондентов выбрали самый пессимистичный вариант – «Я совершенно несчастлив».

Аналогичный опрос в телеграм-канале siapress.ru показал более выраженную тенденцию к снижению уровня счастья.

Из 49 проголосовавших 45% сообщили, что стали чувствовать себя менее счастливыми. 29% признались, что их ощущение счастья остается на прежнем низком уровне. Только 14% отметили, что счастья в их жизни стало больше. У 12% уровень остался стабильно высоким. Никто из участников не выбрал вариант «Я совершенно несчастлив».

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