До конца первого полугодия 2025 года в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» приступят к модернизации энергоблока №4

В ходе модернизации на энергоблоке №6 Сургутской ГРЭС-2 выполнена полная замена ресурсоопределяющих узлов паровой турбины, среди которых: цилиндры высокого и среднего давления, блоки стопорных и регулирующих клапанов высокого давления, стопорные и регулирующие клапаны среднего давления.

Также выполнена замена турбогенератора со вспомогательным генератором и системой возбуждения, токопровода от генератора до блочного трансформатора, общеблочных систем релейной защиты

и противоаварийной автоматики. Обновлено значительное количество электротехнического оборудования, проведен капитальный ремонт энергоблока.

По результатам проведенной модернизации станция получила турбоагрегат

с увеличенной до 830 МВт установленной мощностью, обновленным ресурсом, новым сроком службы в 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом.

На завершающем этапе энергоблок №6 успешно прошел все аттестационные испытания, в том числе на соответствие требованиям общего первичного регулирования частоты, 72-часовое комплексное опробование на номинальной нагрузке 830 МВт. Успешно пройдены испытания по проверке работы системы автоматического управления мощностью (САУМ) во время действия команд противоаварийной автоматики «Длительная разгрузка турбины»

и «Кратковременная (импульсная) разгрузка турбины.

Подтверждено выполнение технических условий на технологическое присоединение энергоблока к электрическим сетям с увеличением мощности

до 830 МВт.

Юнипро принимает активное участие в государственной программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). По итогам конкурентных отборов в перечень объектов КОММод включены 7 паросиловых энергоблоков ПАО «Юнипро» каждый мощностью более 800 МВт: 6 энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 и энергоблок Березовской ГРЭС. Отметим, что общая доля модернизируемой мощности Юнипро с плановым сроком ввода генерирующих объектов до 2029 года составляет 51%, что является максимальным показателем среди участников программы КОММод. Из семи энергоблоков, отобранных в программу модернизации, уже модернизированы два энергоблока: №1 ПСУ-830 МВт и №6 ПСУ-830 МВт Сургутской ГРЭС-2.

По оставшимся пяти энергоблокам уже заключены договоры на поставку оборудования с АО «Силовые машины».

До конца первого полугодия 2025 года в филиале «Сургутская ГРЭС-2»

ПАО «Юнипро» приступят к модернизации энергоблока №4.