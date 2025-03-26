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Тюменская область принимает усиленные меры для защиты федеральной трассы Р-402 от паводка

​Тюменская область готовится к паводку: укрепление дамб, защита трассы Р-402 и усиление мониторинга с помощью БПЛА

Тюменская область принимает усиленные меры для защиты федеральной трассы Р-402 от паводка
t.me/av_moor

В Тюменской области предпринимаются усиленные меры для защиты от паводка, особое внимание уделяется автомобильной дороге Р-402 Тюмень – Омск, имеющей стратегическое значение для транспортного сообщения между востоком и западом страны. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Как и в прошлом году, планируется возведение земляных насыпей с обеих сторон трассы в Абатском районе, где в 2024 году вода поднялась на метр выше уровня дорожного полотна.

– Главное – защитить трассу и сохранить транспортное сообщение. Напомню, что Р-402 – единственная дорога, которая связывает восток и запад нашей страны, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Александр Моор проинспектировал ход ремонтных работ на дамбе по улице Ишимской в Викуловском районе, которая выдержала рекордный уровень воды в прошлом году, но была частично разрушена.

– Оперативно выделили средства из областного бюджета на восстановление гидротехнического сооружения. Работы ведутся, – отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, для усиления мониторинга паводковой ситуации в этом году будет задействована дополнительная команда операторов БПЛА.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 118, комментариев: 0
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