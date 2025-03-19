В 2025 году в Тюменской области обновят музеи

В 2025 году в Тюменской области продолжится развитие инфраструктуры учреждений культуры благодаря национальному проекту «Семья».

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров отметил значительную роль нацпроекта «Культура» в культурных преобразованиях в регионе и выразил удовлетворение тем, что многие мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан и укрепление культурной идентичности, будут продолжены:

– Нацпроект «Культура» сыграл значительную роль в культурных преобразованиях в Тюменской области. Отрадно, что многие мероприятия, способствующие повышению качества жизни граждан и укреплению культурной идентичности, будут продолжены.

В 2025 году в Тюменской области планируется:

Начать капитальный ремонт дома культуры в поселке Туртас Уватского района.

Обновить инженерные системы в здании Тюменского драматического театра, а также заменить кресла, проекционное и осветительное оборудование в Большом зале.

Обновить стеллажи и витрины в Рентерее Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, закупить комплект аудиогидов и установить оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.



Реализация этих проектов позволит создать более комфортные условия для посещения учреждений культуры, повысить их привлекательность для жителей и гостей региона, а также расширить возможности для знакомства с историей и культурой Тюменской области.