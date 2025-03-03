В Тюмени открыли современный ледовый комплекс «Эскимо» для фигуристов и хоккеистов

В районе экопарка «Затюменский» открылся современный спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта «Эскимо». Масштабный инвестиционный проект был реализован компанией «Технодом-спорт» при поддержке правительства Тюменской области и содействии Инвестиционного агентства.

Комплекс включает в себя тренировочную ледовую площадку для фигурного катания, хоккея и массовых катаний, а также залы для разминки, отработки бросковой техники и тренажерный зал. Особое внимание уделено комфорту спортсменов – предусмотрен лифт для перемещения в коньках между этажами.

Инвестору был предоставлен земельный участок в аренду без торгов, а также субсидия в размере 4,37 млн рублей на возмещение первоначального взноса по лизингу оборудования.

На открытии комплекса инвестору Алексею Мотошину была вручена памятная статуэтка. Представитель Инвестиционного агентства Алёна Потапова рассказала о поддержке, оказанной проекту, включая предоставление земельного участка и помощь в подключении коммуникаций.