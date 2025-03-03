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​34 новых автомобиля поступили в районные больницы Тюменской области

В районные больницы Тюменской области поступили новые автомобили

​34 новых автомобиля поступили в районные больницы Тюменской области
t.me/av_moor

Тюменская область приобрела 34 новых санитарных автомобиля в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале.

Новый транспорт направлен в областные больницы Ялуторовска, Ишимского, Вагайского, Исетского, Нижнетавдинского, Тюменского, Уватского районов и Голышмановского муниципального округа.

– Часто посещаю в рабочих поездках объекты здравоохранения и вижу, насколько востребован санитарный транспорт. Комфортно передвигаться самим медикам и пациентам. На машинах перевозят биоматериалы, доставляют лекарства, – отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул важность региональной программы, направленной на обеспечение достойного уровня медицинской помощи даже в отдаленных уголках Тюменской области.

Отметим, что автопарк медицинских учреждений региона обновляется регулярно. Так, за четыре года только в Областную больницу №4 поступило 78 единиц транспорта: легковые автомобили, УАЗы, ГАЗели, автобус и реанимобиль для новорожденных.


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Сегодня в 19:20, просмотров: 87, комментариев: 0
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