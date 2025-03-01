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​На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

Россияне могут защитить себя от мошенников, установив самозапрет на кредиты и займы на «Госуслугах»

​На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Фото: siapress.ru

На портале «Госуслуги» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. С его помощью россияне смогут защитить себя от мошенников, сообщают Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

«На Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников. Воспользуйтесь сервисом на Госуслугах, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», – пишет источник.

Те, кто подал заявление, увидят в своей кредитной истории специальную отметку с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

«Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на Госуслугах можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации», – добавили в сообщении.

Снять самозапрет можно в личном кабинете в любой момент – для этого необходимо подать заявление на Госуслугах.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 37, комментариев: 0
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