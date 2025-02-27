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​В «Сбере» раскрыли, сколько денег накопили россияне – цифры впечатляют

Сбережения в банках достигли таких рекордных сумм, что годового дохода хватит на все строящееся жилье

​В «Сбере» раскрыли, сколько денег накопили россияне – цифры впечатляют
Фото: ru.freepik.com

Сбережения россиян на банковских вкладах достигли таких масштабов, что их годовой доход по процентам мог бы покрыть стоимость всей строящейся и непроданной недвижимости в стране. Об этом заявил старший управляющий директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на XIV всероссийском форуме по корпоративному управлению, передает РБК.

«У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов − льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», − пояснил эксперт.

По мнению аналитика, рано или поздно эти деньги окажут серьезную поддержку строительному сектору. Уже сейчас фиксируют рост покупок недвижимости за наличные – россияне все чаще приобретают жилье без привлечения кредитов.

«То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения», − подчеркнул Михаил Матовников.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 125, комментариев: 0
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