Гонки дронов и грузовиков: в Тюмени пройдет чемпионат по FPV пилотированию

27 и 28 февраля в мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию «Кванторейс». Торжественное открытие состоится в 12:00.

Около 80 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Тюмени, Сургута, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов примут участие в соревнованиях.

Юные пилоты смогут продемонстрировать свои навыки в двух направлениях:

«Авто»: FPV пилотирование модели грузовика TAMIYA. Участникам предстоит проехать на радиоуправляемой модели грузовика (масштаб 1:10, шасси ТТ-01) с применением FPV-шлема по заданной трассе на время.



«Аэро»: Гонка дронов (класс 75мм). Участники будут соревноваться на время, управляя радиоуправляемой моделью квадрокоптера по заданной трассе, как в личном, так и в командном зачетах. Также предусмотрены соревнования в техническом симуляторе гонок дронов (DCL The Game).

Мероприятие организовано при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

– Посетить масштабное событие в Тюмени может любой желающий. Вход свободный, – подчеркнули в департаменте.