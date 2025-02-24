Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к концу 2026 года

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал строительство скоростной трассы М-12 «Восток» и обсудил сроки завершения участка «Екатеринбург – Тюмень». Вице-премьер отметил хорошие темпы строительства и заявил о планах открыть трассу до Екатеринбурга к концу июня.

На совещании также детально рассмотрели ход работ на участке «Екатеринбург – Тюмень», который станет частью М-12.

– Коллеги меня заверяют, что к концу 2026 года закончат этот участок. Сейчас необходимо опережающее финансирование. Будем искать для того, чтоб эта дорога была построена, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Реконструкция трассы М-12 «Восток» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и обеспечит скоростное автомобильное сообщение между рядом регионов, включая Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тюменскую области, а также республики Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе запланированы масштабные работы по ремонту дорог в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году планируется привести в порядок около 290 км областных дорог, включающих 78 различных участков и четыре моста. В тюменской агломерации запланирован ремонт 101 объекта общей протяженностью почти 63 км.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» сменил проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Тюменской области было отремонтировано около 1,4 тысячи км автомагистралей с 2019 года.