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​Тюменская область готовится к 80-летию Победы: ветеранам особое внимание

Ветераны ВОВ в Тюменской области получат почетные звания

​Тюменская область готовится к 80-летию Победы: ветеранам особое внимание
admtyumen.ru

Тюменская область активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В регионе проживает около 2500 ветеранов и вдов солдат Победы, в том числе 50 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Губернатор Александр Моор акцентировал внимание на необходимости индивидуального подхода и всесторонней поддержки каждого ветерана и труженика тыла, а также ветеранов локальных конфликтов и участников СВО.

Глава региона подчеркнул, что эта годовщина, Год защитника Отечества и Год героев в Тюменской области неразрывно связаны. Главная цель – донести до каждого жителя региона, особенно до молодежи, величие подвига людей, сражавшихся за свободу и независимость страны, и чтить память павших.

В рамках подготовки к юбилею реализуются поручения президента России, обсуждаются меры по социальной поддержке и медицинской помощи ветеранам. Для них организуются комплексные медицинские обследования, при необходимости – на дому, и обеспечивается необходимое лечение и реабилитация.

– Выполняя поручение президента России Владимира Путина, вместе с главами муниципалитетов решили, что каждый участник Великой Отечественной войны станет Почетным гражданином своего города или района, – заявил Александр Моор.

Губернатор отметил важную роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодежи:

– Наши герои-фронтовики и труженики тыла неимоверными усилиями, не щадя себя, завоевали будущее, в котором мы с вами живем. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы их подвиг не был забыт никогда.


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Сегодня в 22:17, просмотров: 56, комментариев: 0
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