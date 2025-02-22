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​Наталья Москвитина посетила учреждения здравоохранения Тюменской области

Беременные - «золотой фонд России»: Наталья Москвитина посетила Тюменскую область

​Наталья Москвитина посетила учреждения здравоохранения Тюменской области
admtyumen.ru

Член Общественной палаты РФ и президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина посетила учреждения здравоохранения Тюменской области.

В ходе визита Наталья Москвитина приняла участие в заседании комиссии Общественной палаты Тюменской области, где обсуждались законодательные инициативы по защите женщин от склонения к абортам и сохранению репродуктивного здоровья нации. Москвитина подчеркнула, что беременные женщины – это «золотой фонд России» и нуждаются в государственной и общественной поддержке.

Возможности сотрудничества с фондом обсуждались и на встрече с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских. Фонд представил ряд проектов, направленных на поддержку беременных женщин, включая «Папку помощи» с полезной информацией и подарками, а также проект «Здесь заботятся о беременных» для медучреждений, оказывающих особую поддержку женщинам в положении. Тюменскому перинатальному центру был выдан соответствующий знак отличия.

В рамках визита также была представлена фотовыставка «Женщины за жизнь», рассказывающая истории женщин, родивших детей вопреки сложным обстоятельствам и давлению с целью склонения к аборту. Выставка будет экспонироваться в Тюмени и других городах региона.


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Сегодня в 22:30, просмотров: 114, комментариев: 0
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