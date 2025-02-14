В январе 2025 года доходы РФ от нефтяного экспорта составили 15,8 млрд долларов

Россия в январе 2025 года заработала на экспорте нефти около 15,77 млрд долларов, что почти на 950 млн больше, чем в декабре 2024 года, следует из подсчетов Международного энергетического агентства (МЭА), пишут РБК.

«Выручка от экспорта сырой нефти увеличилась на 580 млн долларов, до 9,82 млрд долларов, а нефтепродуктов ‒ на 360 млн долларов, до 5,95 млрд долларов. При этом в натуральном выражении общий нефтяной экспорт составил 7,4 млн барр. в сутки против 7,39 млн барр. в декабре», ‒ говорится в сообщении.

По словам агентства, всего в 2024 году Россия заработала на нефтяном экспорте 189 млрд долларов.