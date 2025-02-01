Похищенную недавно тюменскую школьницу нашли – вместе с похитителями

Сотрудники полиции установили местонахождение 13-летней девочки, которую похитили в селе Княжево Тюменской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции», — заявила она.

Ранее Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьницы. По версии следствия, двое мужчин на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером 290 похитили девочку и увезли в неизвестном направлении.

Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как девочка добровольно подошла к автомобилю, мужчина открыл ей заднюю дверь, после чего она села внутрь. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.