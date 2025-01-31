В России отмечается день рождения русской водки

Сегодня, 31 января, в России отмечается неофициальный праздник – день рождения русской водки. Само слово «водка» появилось в России в 17-18 веках, и, вероятно, является производным от «воды», пишет calend.ru.

«По мере развития и совершенствования производства водки в России были достигнуты замечательные результаты с точки зрения очистки и вкусовых характеристик напитка. В петровскую эпоху было положено начало династиям русских водочных заводчиков. С середины 18 века производством водки, наряду с казенными заводами, занимались дворяне-землевладельцы, причем качество напитка было поднято на высоту. Прекрасной репутацией пользовались русские «домашние» водки, изготовлявшиеся в хозяйствах князей Куракиных, графов Шереметевых, графов Румянцевых и других», – указали в сообщении.

В конце 19 века впервые в русской истории ввели государственный стандарт на водку.

«Этому в немалой степени способствовали изыскания известных ученых-химиков Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева – членов комиссии по введению водочной монополии», – добавили в сообщении.

«Менделеевский» вариант водки, крепостью в 40 градусов, в 1894 году был запатентован в России как «Московская особенная», позже – «Особая».

В России традиционно выпускали разные сорта водки – 38, 40, 45 и даже 56 градусов. Сейчас есть и более крепкие.