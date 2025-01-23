В США одобрили назальный спрей для лечения депрессии

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила, что Федеральное управление США по надзору за рынком лекарственных препаратов и продовольствия одобрило Spravato – назальный спрей для лечения депрессии.

Основным компонентом препарата является эскетамин, который уже использовался в терапии тяжелых депрессивных расстройств, но только в комбинации с пероральными антидепрессантами. Теперь Spravato признан самостоятельным средством, способным облегчать симптомы большого депрессивного расстройства без необходимости приема дополнительных препаратов.

По заявлению Johnson & Johnson, клинические исследования показали, что применение Spravato дает быстрое улучшение: уже через 24 часа пациенты ощущают первые положительные изменения, а через 28 дней достигается устойчивый терапевтический эффект. Спрей уже назначили более чем 140 тыс. пациентам по всему миру.

Компания отмечает, что депрессия – одна из самых распространенных проблем психического здоровья в США: по данным экспертов, от нее страдает около 21 миллиона взрослых.

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