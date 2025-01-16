Учитель в Москве обманул родителей на миллион рублей, собрав деньги на экскурсию

В Москве задержали бывшего учителя, который под предлогом организации экскурсии собрал с родителей почти один миллион рублей, а затем уволился и исчез. Как сообщили в полиции, 37-летний мужчина был классным руководителем и объявил о сборе денег на поездку для учеников. Однако экскурсия так и не состоялась – учитель несколько раз переносил сроки, а затем вовсе перестал выходить на связь.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемого – 37-летнего местного жителя. В дальнейшем были выявлены еще 27 потерпевших. <…> Собранные средства злоумышленник присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», − сообщает пресс-служба УВД по ЮАО

Теперь против бывшего педагога возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.