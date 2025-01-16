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​Как заработать миллион, если ты простой учитель. Москвича задержали по делу о мошенничестве

Учитель в Москве обманул родителей на миллион рублей, собрав деньги на экскурсию

​Как заработать миллион, если ты простой учитель. Москвича задержали по делу о мошенничестве
Фото: ru.freepik.com

В Москве задержали бывшего учителя, который под предлогом организации экскурсии собрал с родителей почти один миллион рублей, а затем уволился и исчез. Как сообщили в полиции, 37-летний мужчина был классным руководителем и объявил о сборе денег на поездку для учеников. Однако экскурсия так и не состоялась – учитель несколько раз переносил сроки, а затем вовсе перестал выходить на связь.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемого – 37-летнего местного жителя. В дальнейшем были выявлены еще 27 потерпевших. <…> Собранные средства злоумышленник присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», − сообщает пресс-служба УВД по ЮАО

Теперь против бывшего педагога возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 146, комментариев: 0
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