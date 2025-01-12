Шесть планет Солнечной системы выстроятся в линию

С 21 по 25 января жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад шести планет. В один ряд выстроятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Астрономы отмечают, что событие можно будет увидеть даже невооруженным глазом, однако для лучшего обзора рекомендуют выехать за пределы города, чтобы избежать влияния светового загрязнения.

«Однако мы все-таки советуем воспользоваться любительским телескопом или биноклем. Так значительно выше шансы разглядеть во всех красках уникальное астрономическое событие. Без дополнительной техники парад планет едва ли впечатлит. Просто несколько точек на звездном небе. Едва ли ради этого стоит ехать за город, если вы не увлечены астрономией», – отмечают на сайте.

28 февраля небесное шоу станет еще более грандиозным – к выстроившимся планетам присоединится Меркурий, завершив парад планет Солнечной системы.