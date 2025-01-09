В Госдуме хотят защитить россиян от деструктивного контента в видеоиграх

Граждан России хотят защитить от видеоигр с деструктивным контентом. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», ‒ написал он.

Однако не уточняется, о каких конкретно играх идет речь. Также, в соцсети Вячеслава Володина опубликован опрос, в котором более 70% россиян поддержали предложенную инициативу.