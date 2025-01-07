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Православные верующие отмечают Рождество

В России отмечают праздник Рождества Христово

Православные верующие отмечают Рождество
Фото и видео: Максим Слепов

Сегодня, 7 января, православные верующие отмечают один из главных праздников церковного календаря – Рождество Христово. Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус Христос появился на свет в мире людей.

Глава города Максим Слепов поздравил сургутян с праздником.

«Светлый праздник Рождества Христова традиционно начинает год радостным перезвоном колоколов во всех православных храмах города. Многие посетили церковную службу еще ночью. Для моей семьи это тоже особый праздник, которого всегда очень ждем. Дорогие православные, с Рождеством вас! Мира вам, добра, света и радости», – говорится в сообщении.

С Рождеством сургутян и других жителей региона также поздравил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.


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07 января в 11:10, просмотров: 688, комментариев: 0
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