Президент России поручил до 30 апреля выслать всех нелегальных мигрантов

Владимир Путин подписал указ, который обязывает мигрантов, находящихся в стране незаконно, покинуть Россию или урегулировать свое правовое положение до 30 апреля 2025 года. Это решение следует из подписанного указа, который является продолжением законопроекта о высылке нелегальных мигрантов, вступившего в силу в августе 2024 года, пишет ТАСС.

Согласно указанному указу, начиная с 5 февраля 2025 года в России будет действовать миграционный режим высылки для всех иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. В случае нарушения миграционных правил такие граждане будут включены в реестр контролируемых лиц и подлежат выдворению или обязательному урегулированию правового положения.

Отметим, что требование о выезде не распространяется на тех иностранцев, кто намерен остаться на законных основаниях. Для этого необходимо выполнить ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и инфекции, предоставить документы, подтверждающие знание русского языка, истории и законов России, а также погасить задолженности. Также необходимо отсутствие оснований для аннулирования патента или других разрешений на пребывание в России.

Кроме того, предусмотрены послабления для мигрантов, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях. Для таких граждан прекращаются действия и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии и сокращении срока временного пребывания.

Однако послабления не касаются мигрантов, создающих угрозу национальной безопасности России. Это касается лиц, участвующих в экстремистской и террористической деятельности, а также тех, кто нарушает общественный порядок, участвует в несанкционированных митингах, демонстрациях или пикетах.

МВД поручено обеспечить выполнение этих мер, Минздраву — проведение медицинского освидетельствования мигрантов, а МИД должен информировать иностранные государства о новых мерах. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.