Проект о запрете рекламы с пропагандой многоженства рассматривают в Госдуме

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла законопроект, запрещающий использование рекламы для пропаганды многоженства. Документ уже размещен в базе данных парламента, передают РИА Новости. Законопроект предлагает внести изменения в статью федерального закона «О рекламе», дополнив ее пунктом о недопустимости информации, связанной с многоженством.

«Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии», − указано в документе.

Также изменения затронут федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Владельцев интернет-сайтов обяжут выявлять и блокировать информацию, пропагандирующую многоженство.

Кроме того, эту тему планируют включить в перечень запрещенной для распространения среди детей.

Законопроект находится на рассмотрении Госдумы.