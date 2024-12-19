Компания Apple вводит ограничения для российских пользователей

Компания Apple с середины декабря 2024 года начнет ограничивать доступ к своим сервисам на территории России. Это первое изменение условий работы компании в стране с весны 2022 года, сообщает издание iPhones.ru со ссылкой на собственные источники.

Изменения затронут несколько популярных сервисов. В Apple TV+ россияне больше не смогут смотреть некоторые новые фильмы и сериалы. При этом часть контента все еще останется доступной, но в основном это будут трейлеры новых шоу. Полные версии проектов публиковаться в России не будут.

«В Apple Fitness+ будут ограничены релизы новых тренировок для РФ. Ранее наполнение сервиса следовало за мировым, исключая те тренировки, в которых использовалась музыка, недоступная в Apple Music для России», – передают в источнике.

Возможны и другие изменения, но детали пока неизвестны.

Первые последствия решения Apple уже проявились: из приложения Apple TV+ исчезла информация о фильме «Ущелье», то есть релиза проекта в РФ не будет.