В стратегии образования РФ хотят отказаться от платного репетиторства

В стратегии развития образования РФ планируется замена платного репетиторства бесплатными услугами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами – то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми – здесь именно повышением качества образования. Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим», – сказал вице-премьер.

Ранее в siapress.ru писали, что спрос на репетиторов для дошкольников в России заметно вырос.