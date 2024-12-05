Ожидаемый объем инвестиций в тюменскую экономику составит 400 млрд рублей

В Тюменской области в 2024 году планируется завершение порядка 300 инвестиционных проектов, при этом суммарный объем инвестиций в экономику региона составит почти 400 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Александр Моор в послании депутатам областной думы.

Экономика Тюменской области адаптировалась к санкционному давлению и демонстрирует рост. Наиболее весомую долю традиционно занимает промышленность. За 10 месяцев текущего года в регионе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, также выросло и число самозанятых граждан.

«Самое важное – это вера в региональную экономику. Если люди открывают бизнес, значит, они уверены, что вложенные инвестиции вернутся», – уверен Александр Моор.

Бюджет Тюменской области сохраняет устойчивость вопреки неизбежному в условиях санкций замедлению роста доходов и внеплановым затратам на борьбу с паводком. Глава региона подчеркнул, что все бюджетные обязательства исполняются своевременно и в полном объёме.

Поддержка экономики – приоритетное направление работы для регионального правительства. Сохраняется комплекс мер поддержки деловой активности – они доказали свою эффективность, считает губернатор. Тюменская область продолжает оставаться в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов.