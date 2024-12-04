Астероид прошел над атмосферой Земли над Якутией

Астероид прошел над атмосферой Земли в районе Якутии накануне вечером, 3 декабря, в 19:17 по московскому времени. Небесное тело не представляло никакой опасности из-за небольших размеров.

«Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», − сообщили в МЧС Республики Саха.

Жители Якутии поделились кадрами падения астероида. На видео можно заметить, как в небе над жилыми домами засверкала яркая вспышка.