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​А если вы убили великого Ломоносова?! Депутат Госдумы назвал женщин чучелами

Депутат Госдумы высказался о прерывающих беременность женщинах

​А если вы убили великого Ломоносова?! Депутат Госдумы назвал женщин чучелами
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков высказался на тему абортов в России, призвав женщин рожать «пока рожалка работает». В частности, он назвал прерывающих беременность жительниц страны «чучелами».

В итоге на Ильтякова пожаловались в прокуратуру. Бывший следователь Екатерина Герлах посчитала слова депутата оскорбительными и разжигающими ненависть, сообщает 66.ru.

Однако сам депутат заявил, что ему ничего не известно о жалобе в надзорный орган. Он назвал это обращение провокацией и сравнил его с подрывной деятельностью, отметив, что его слова были неправильно истолкованы, передает «Газета.ru»

«На мои высказывания вдруг кто-то ни с того ни с сего обиделся. Видите ли, какая-то женщина решила написать в прокуратуру. Я подозреваю, что это «горе от ума». И человек вполне возможно кем-либо заряжен. У нас достаточно в стране тех людей, которые занимаются провокациями, которые занимаются подрывной деятельностью», − высказался Александр Ильтяков.

Он также объяснил, что «рожалками» назвал не женщин, а детородные органы: «Рожалка − это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока работает у вас рожалка, наполняйте землю, благодарите Бога. А вы берете и то, что через вас ниспослано всевышним, убиваете. Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию Бога на земле замахнулись».

Ранее в Госдуме одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду бездетности (чайлдфри).


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Сегодня в 10:46, просмотров: 108, комментариев: 0
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