В Тюменской области появятся новые туристические маршруты, разработанные в рамках программы научно-популярного туризма, сообщает департамент образования региона.

Туристы, путешествующие новыми маршрутами, узнают больше о достижениях российской науки и побывают на уникальных объектах. Тюменская область представит два туристических маршрута.

Тур «Энергетика Сибири» откроет тайны сибирской энергетики, познакомит с ее историей и перспективами. Это двухдневная программа, участники которой побывают с экскурсиями на подстанции «Причал» АО «Россети Тюмень», предприятии «Тюмень Прибор», Музее истории науки и техники Зауралья. Они познакомятся с деятельностью организаций, особенностями производства, встретятся и пообщаются с сотрудниками.

Трехдневный тур «Покоряя недра, сохраняй природу» погрузит в мир добычи полезных ископаемых и расскажет об экологическом аспекте отрасли. Участники смогут увидеть результаты многолетних трудов знаменитых первооткрывателей тюменских недр, а также примут участие в проектах по сохранению исторических памятников деревянного зодчества и мероприятиях по сохранению природы в процессе освоения недр.

Туристов ждут экскурсия по научным лабораториям ТИУ, посещение уникального полигона, где расположена буровая установкавысотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн, в селе Успенка, поездка в Тобольск в Инновационный Центр развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ.

В оба маршрута включены тематические экскурсии по Тюмени и посещение знаменитых термальных источников.