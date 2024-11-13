У россиян растет интерес к Европе

За десять месяцев 2024 года количество заявок на шенгенские визы среди россиян увеличилось более чем на треть, передает «Коммерсантъ».

«Спрос на оформление деловых и туристических виз в страны Шенгенского соглашения в январе-октябре увеличился на 35% год к году, следует из данных агентства делового туризма Continent Express», – рассказали в источнике.

Тенденция отражает общий рост интереса россиян к путешествиям по европейским странам. По данным OneTwoTrip, продажи авиабилетов в Европу за сентябрь-октябрь увеличились на 30%. Наибольшее число бронирований пришлось на Францию (18,7%), Италию (18,4%), Испанию (17,4%), Германию (10%) и Кипр (7,5%).