Россияне отмечают Международный день фитнеса

Сегодня, 11 ноября, отмечается Международный день фитнеса. Этот праздник еще довольно молод – его начали отмечать в 2009 году по инициативе спортивной организации Fit for Kids' Sake, стремившейся популяризовать спорт и сделать физическую активность частью повседневной жизни детей, сообщают на сайте Спорт-Экспресс.

«Фитнес ведет свою историю со времен античной Греции. Для греков было важно развивать свое тело наравне с личностными навыками – они придерживались философской идеи о единстве внешней красоты и внутренней гармонии. Распространению физической активности способствовали греческие медики и философы. Среди них Гиппократ, Пифагор, Сократ, Платон и Софокл. Спортом занимались не только мужчины, но и женщины, чтобы выносить здоровое потомство», – передают в источнике.

В отличие от спорта, фитнес не направлен на достижение рекордов, а призван поддерживать здоровый образ жизни.