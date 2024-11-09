Сельские ФАПы в Тюменской области посетили почти 200 тысяч раз

Сельские ФАПы и амбулатории, построенные и реконструированные в рамках программы Модернизации первичного звена здравоохранения, за десять месяцев 2024 года жители Тюменской области посетили почти 200 тысяч раз. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, заявил глава региона Александр Моор.

14 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория введены в строй в этом году. Еще пять ФАпов и одна амбулатория будут запущены до конца года, сообщил губернатор.

Так, в ноябре открылась новая врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района, сообщают в региональном департаменте здравоохранения. Медучреждение оснащено новым оборудованием и комфортными кабинетами. Здесь работают специалисты разного профиля: акушер-гинеколог, педиатр и терапевт.

Теперь жителям села и соседних населенных пунктов доступны кабинеты ЭКГ, диагностики, вакцинации и неотложной помощи. Отдельное преимущество – появление стоматологической хирургии. Также в будущем начнет работать кабинет УЗИ.

«Программа модернизации первичного медицинского звена, которую мы реализуем в рамках нацпроекта «Здравоохранение», дает результаты. Все ФАПы оснащаем необходимым оборудованием, создаем там комфортные условия для пациентов и медиков», – подчеркнул Александр Моор.