Тюменский градостроительный форум собрал более 500 участников

7-8 ноября в областной столице проходил Тюменский градостроительный форум. Более 500 участников из разных регионов России обсудили всестороннее развитие городов, продвижение совместных инициатив и внедрение инновационных технологий. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области.

В форуме приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса, эксперты в области урбанистики и архитектуры, IT-компании, университеты и институты развития, финансовые организации. Программой были запланированы панельные дискуссии, круглые столы, работа выставки и экспозиций, подписание соглашений о сотрудничестве.

«В этом году решили кардинально поменять подходы, сделать форум совершенно в другом формате. Это будут разные дискуссионные площадки по актуальным вопросам строительной сферы начиная от комплексного развития территорий, цифровизации и заканчивая подготовкой мастер-планов, инновациями в строительной отрасли», – сообщил врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Ключевым событием Тюменского градостроительного форума стало пленарное заседание «Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества». Участники сессии обсудили стратегические направления развития строительства, роль государства как катализатора изменений и партнера бизнеса. В обсуждении принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.