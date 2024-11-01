За пожароопасный сезон в тюменских лесах зарегистрировано 50 возгораний

В Тюменской области подведены итоги пожароопасного сезона 2024 года. Он начался 5 апреля и длился до 14 октября. Особый противопожарный режим на всей территории региона был объявлен одновременно с началом пожсезона и действовал до 15 августа. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Всего за пожароопасный сезон в регионе зарегистрировано 50 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила 193,82 га. Количество лесных пожаров уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза (на 77,5%). При этом площадь, пройденная огнём, уменьшилась в 147 раз (на 99,3%). Все возгорания были ликвидированы в первые сутки после обнаружения – оперативность тушения лесных пожаров в текущем году составила 100%.

До 26 июня действовали ограничения на посещение лесов гражданами, в течение всего пожсезона ежедневно велось патрулирование. Были увеличены количество патрульных групп лесной охраны, протяженность маршрутов и число рейдов. Патрульные вели профилактическую работу с населением – проводили разъяснительные беседы, распространяли памятки, напоминающие о правилах пожарной безопасности и действующих запретах. Помимо наземного велось авиационное патрулирование лесов.

В этом году по решению губернатора Тюменской области вдвое увеличено число видеокамер, следящих за пожарной обстановкой. 104 камеры вели круглосуточный видеомониторинг, ими было охвачено 76% площади лесного фонда региона. До 100% доведена техническая оснащенность Тюменской авиабазы – с начала года приобретено 34 единицы техники и 6 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщают в департаменте лесного комплекса региона, в ближайшее время начнутся мероприятия по подготовке лесопожарной техники к прохождению зимнего сезона и по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону.