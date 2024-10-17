Новый геотермальный комплекс у Тобольска откроется в октябре

В октябре недалеко от Тобольска откроется новый геотермальный комплекс. Современный объект, расположенный в 20 километрах от города в деревне Шестакова, станет для тюменцев местом отдыха и восстановления сил.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отмечают, что открытие геотермального комплекса не только обогатит инфраструктуру Тобольска, но и привлечет туристов, будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как ресторанный бизнес, гостиничное обслуживание и экскурсионные услуги. Кроме того, здесь будут созданы более 30 новых рабочих мест для жителей города и района.

Региональное Инвестиционное агентство предоставило заем в 30 млн рублей на реализацию проекта, который включен в реестр приоритетных инвестпроектов Тюменской области. Он реализуется компанией «Тюменские минеральные воды» при поддержке Правительства Тюменской области и компании СИБУР.

Комплекс «Тобольский» расположен на территории 47 000 кв. м. Главным объектом является бассейном с гидромассажными пушками и джакузи. Температура воды в источнике под открытым небом достигает 45 °C. Рядом ним оборудованы комфортная зона отдыха и кафе.

Реализована первая очередь масштабного проекта, но территорию продолжат совершенствовать и достраивать. В будущем здесь планируют благоустроить парковую зону, возведут дома отдыха и гостиничный комплекс.