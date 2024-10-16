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​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

В ГАИ Тюменской области обновили автопарк

​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей
Фото: admtyumen.ru

На Центральной площади Тюмени глава региона Александр Моор передал подразделениям Госавтоинспекции Тюменской области пятнадцать новых патрульных автомобилей. Машины, оснащенные всем необходимым оборудованием, были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новые автомобили повышенной проходимости помогут полиции выполнять задачи по контролю за дисциплиной на дорогах, отметил начальник УМВД России по Тюменской области полковник полиции Александр Смирнов.

На торжественной церемонии передачи автомобилей губернатор Александр Моор заявил: «Сотрудники Госавтоинспекции каждый день выполняют важнейшую миссию – обеспечивают безопасность и порядок на наших дорогах, используя различные современные технические средства. Эффективность этой деятельности во многом зависит от наличия необходимого количества автомашин. Президентом России перед всеми регионами поставлены сложные задачи по снижению числа ДТП и количества пострадавших, погибших в авариях. Нам с вами предстоит большая работа. Но я уверен, что все вместе мы сделаем наши дороги безопасными».

Из пятнадцати автомобилей одиннадцать переданы в полк ДПС ГИБДД, остальные отправятся в Тобольск, Заводоуковский городской округ и Омутинский район, сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.


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Сегодня в 21:52, просмотров: 85, комментариев: 0
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