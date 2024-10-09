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​«ИНФОТЕХ Junior» в Тюмени посвящен искусственному интеллекту

21 октября в Тюмени на цифровом форуме «Инфотех – 2024» пойдет детский день

​«ИНФОТЕХ Junior» в Тюмени посвящен искусственному интеллекту
Фото: admtyumen.ru

21 октября в Тюмени на цифровом форуме «Инфотех – 2024» пойдет детский день. Ключевой темой «Инфотех Junior» станут технологии искусственного интеллекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участниками мероприятия станут школьники и студенты, которые изучают цифровые технологии и интересуются ИИ. Они узнают о профессиях будущего и кибербезопасности, сделают контент с ИИ, поиграют в квиз и посоревнуются в викторине против искусственного интеллекта.

На обучающих семинарах и лекциях «Инфотех Junior» специалисты расскажут о карьерных перспективах специалистов области ИИ и информационной безопасности. Для школьников проведут мастер-классы по темам: «Искусство коммуникации с нейросетью», «Первые шаги в дизайне» и «Контент будущего с нейросетями».

В этот день состоится очная защита проектов финалистов областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Жюри конкурса оценит работы в номинациях «Промышленная робототехника», «Интернет вещей», «Сервисная робототехника» и «Пилотирование квадрокоптеров».

На «Инфотех Junior» пройдут награждения победителей и призеров областных и региональных ИТ-конкурсов. В течение дня ребятам будут доступны интерактивная фотозона, игры на огромных джойстиках и выставка региональных образовательных организаций и компаний.


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Сегодня в 20:27, просмотров: 62, комментариев: 0
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