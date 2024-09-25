В ближайшие годы в России могут сократить продолжительность образования в школах. С такой инициативой выступил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске, сообщают РИА Новости.

«Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, <…> ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться», ‒ сказал он на встрече с региональным активом РВИО и молодежью.

По мнению Мединского, те люди, которые не будут каждые десять лет учиться чему-то новому: профессии, специализациям, технологиям ‒ станут неконкурентоспособным. Из-за этого каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.

«Не уверен, что это произойдет, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, ‒ непозволительная роскошь. Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», ‒ добавил помощник президента.

Владимир Мединский считает, что тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, так как его ровесники продвинутся дальше в профессии.