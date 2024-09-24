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​Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в ГД во вторник

В Госдуму внесут законопроект об отказе от деторождения

​Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в ГД во вторник
Фото: Государственная Дума

Сегодня, 24 сентября, в Государственную Думу внесут законопроект о запрете чайлдфри в России. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев изданию РИА Новости.

«Конкретнее ‒ об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», ‒ сообщил он.

По словам авторов инициативы, в интернете распространены сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения, а также проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Законопроект направлен на защиту от популяризации этого контента как в интернете, так и в СМИ, кинофильмах и рекламе.

Для этого предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в некоторые другие законодательные акты. Это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 126, комментариев: 0
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