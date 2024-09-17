16 сентября в Тюмени стартовал Промышленно-энергетический форум TNF-2024. В 2024 году на форуме работают представители более чем 60 регионов России, приехали делегации из Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также бизнес-партнеры из стран Центральной Азии и арабских государств. С 16 по 19 сентября TNF-2024 посетят более 12 тысяч участников.

Открывая Промышленно-энергетический форум губернатор Тюменской области Александр Моор заявил: «Развитие отечественного топливно-энергетического комплекса требует новых технологических решений и новых партнеров для кооперации и реализации долгосрочных проектов. Наш форум – важная федеральная площадка для поиска ответов на эти непростые вызовы нового времени».

Глава региона осмотрел выставку TNF EXPO, собравшую более 70 компаний. Участники выставки, в числе которых ведущие нефтегазовые компании страны, представили свои технологические разработки. В этом году на выставке заметно увеличено представительство IT-сектора экономики.

Первый рабочий день TNF был полностью посвящен молодежи. На форум собрались более тысячи студентов и начинающих специалистов. Они получили возможность познакомиться с будущими работодателями и скорректировать свою карьерную стратегию.

Выступая на стратегической сессии «БУРсервис: Будущее. Успех. Развитие», Александр Моор подчеркнул: «Мы заинтересованы в том, чтобы молодые талантливые специалисты имели все возможности для самореализации и профессионального роста здесь, в Тюменской области… Сегодня в Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье, создаются новые образовательные и исследовательские пространства».

Второй день форума посвящен развитию существующих технологий в ТЭК. В третий день на TNF обсудят глобальные инфраструктурные проекты и стратегические решения. В завершающий день состоится обсуждение актуальных вопросов цифровизации отрасли.