В Тюмени откроется новый центр дополнительного образования Sun School Primary

2 сентября 2024 года двери нового центра дополнительного образования Sun School Primary откроются для первых учеников. Социальный проект реализован в Тюмени социальным предпринимателем Татьяной Абдурзаковой при поддержке Инвестагентства Тюменской области. Центр располагается в историческом здании, построенном в 19 веке, что придаёт проекту особую атмосферу и ценность.

Татьяна Абдурзакова сообщила, что в ходе подготовки помещения были проведены демонтажные работы, монтаж внутренних перегородок и лестниц, выполнен косметический ремонт, а также установлены новые двери и окна. Внешнее благоустройство также стало частью проекта. Особое внимание уделено сохранению исторических элементов: в холле оставлены фрагменты первоначальной кирпичной кладки, что подчеркивает вековую историю здания.

Центр Sun School Primary примет более 40 учеников в четырёх классах, обеспечивая качественное образование для детей младшего школьного возраста. Всё это стало возможным благодаря инвестициям, которые составили более 50 миллионов рублей, из которых 11,8 миллионов рублей были предоставлены в виде займа Инвестагентства. В центре трудоустроены 18 педагогов, обеспечивающих обучающий процесс.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов отметил, что такие социальные проекты крайне актуальны для региона. В последние два года в реестре инвестиционных проектов зарегистрированы 13 инициатив в сфере образовательных услуг, которые активно реализуются в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Армизонском районе. В данный момент Инвестагентство сопровождает три из этих проектов.

«То, что мы увидели, – это прекрасное вложение инвестиций. Считаю, что проект нужен городу, области и внесет свой вклад в качество образования детей. Думаю, дети будут здесь счастливыми, а учителям будет комфортно», – отметил Николай Пуртов.

После экскурсии по центру Николай Пуртов вручил Татьяне Абдурзаковой памятную статуэтку в знак признания её работы и успеха в рамках единой инвестиционной команды региона.