В Тюменской области запустили проект для родителей особых детей

Новый социальный проект Школа особых родителей «Вместе справимся» запускается при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Участниками могут стать семьи, имеющие детей с ментальными нарушениями здоровья в возрасте от 1 года и до 6 лет, сообщают в региональном департаменте соцразвития.

Прием заявок на бесплатное участие в проекте открывает НКО частное дошкольное образовательное учреждение «Институт уникальных детей». Основной миссией проекта является своевременное развитие когнитивных, сенсомоторных, коммуникативных навыков детей.

Как отмечают организаторы, Школа особых родителей «Вместе справимся» решает сразу несколько задач. Во-первых, в ходе занятий дети приобретут новые навыки, которые необходимы для жизни. Во-вторых, проект станет дополнительной помощью и поддержкой для родителей. В-третьих, во время обучения участники получат необходимую социализацию и преодолеют изоляцию, которая является распространенной проблемой для всех семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья.

Занятия Школы стартуют в сентябре. Запланирован набор четырех групп по 5 человек, сформированных в зависимости от возраста детей. Для каждой группы будут проводиться по два занятия в неделю. Направления занятий: сенсорно-моторное развитие, логоритмика, социально-бытовая деятельность, игровая деятельность, творческая деятельность. В рамках проекта в специализированных кабинетах организации пройдут 288 занятий.