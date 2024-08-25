В Тобольске состоялся первый Забег мэров

Масштабное всероссийское спортивное событие – «Тобольский марафон 2024» состоялся 25 августа, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области. Традиционный марафон посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Старт забегу будет в 8:30 на Красной площади в Тобольске. В соревнованиях приняли участие более 2 000 спортсменов со всей России. Маршруты на дистанции 1, 5, 10, 21 и 42 км проложены по улицам города. Они рассчитаны на участников любого уровня подготовки – от любителей до профессионалов. А в специально организованном детском забеге на 500 метров попробовали свои силы совсем юные участники от 3 лет.

Впервые в России состоялся уникальный «Забег мэров» на дистанцию 2,2 км. Он открыл серию соревнований и пройдёт вокруг Тобольского Кремля. На данный момент заявки на участие в забеге подали главы из Тюменской и Свердловской областей, Югры и Ямала.

Организаторы подготовили также обширную программу в преддверии марафона. 24 августа пройдут международный турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер», XI Тобольский гастрономический фестиваль «Уха-царица», конкурс «Ловись рыбка» и дискотека в Саду Ермака.

Поддержать спортсменов и поучаствовать в развлекательных мероприятиях могли все желающие.