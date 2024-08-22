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​Новое направление работы тюменского лечебно-реабилитационного центра дает первые плоды

В Тюменской области запустили новый вид реабилитации – трудотерапия в теплице

​Новое направление работы тюменского лечебно-реабилитационного центра дает первые плоды
Фото: freepik.com

В начале лета в тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре состоялось официальное открытие нового направления в реабилитации пациентов неврологического профиля – трудотерапия в теплице. А уже сегодня тут получен первый урожай, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В теплице сделаны широкие двери, пандус и высокие клумбы, так что удобно даже пациентам на колясках. В течение всего лета пациенты передают друг другу «эстафетную палочку» по обязанностям. Одни пациенты сажали овощи и ягоды, другие ухаживали за растениями, а третьи сегодня собирают урожай.

«Зелень, горох, фасоль, огурцы, помидоры, перцы… и даже арбуз с тыквой растут здесь! Это что-то удивительное! Особенно для заядлых огородников, которые в силу своего состояния не могут поехать на свою дачу. А здесь еще и с пользой», – делится впечатлениями пациентка ОЛРЦ.

Проходить такую реабилитацию могут не менее 70% пациентов. Два направления в одном занятии – эрготерапия и цветотерапия, благоприятно влияют на восстановление социально-бытовых навыков и стабилизацию психоэмоционального состояния. Эргоспециалист центра работает с каждым человеком индивидуально, определяет, насколько человек может выполнять работу сам.

«Интеграция двух направлений позволила пациентам прочувствовать сегодня на занятии самый природный цвет зеленый. Мы не только наблюдали за тем, как преображаются растения в нашей теплице, но и рисовали, визуализировали, ощущали тактильно и даже пробовали зеленый цвет на вкус и запах. В процессе занятии пациенты обучаются действиям, частично или полностью утраченных из-за болезни или травмы», – отмечает психолог ОЛРЦ Ирина Клименченко.


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Сегодня в 21:21, просмотров: 133, комментариев: 0
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