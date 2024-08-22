В Тюменской области запустили новый вид реабилитации – трудотерапия в теплице

В начале лета в тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре состоялось официальное открытие нового направления в реабилитации пациентов неврологического профиля – трудотерапия в теплице. А уже сегодня тут получен первый урожай, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В теплице сделаны широкие двери, пандус и высокие клумбы, так что удобно даже пациентам на колясках. В течение всего лета пациенты передают друг другу «эстафетную палочку» по обязанностям. Одни пациенты сажали овощи и ягоды, другие ухаживали за растениями, а третьи сегодня собирают урожай.

«Зелень, горох, фасоль, огурцы, помидоры, перцы… и даже арбуз с тыквой растут здесь! Это что-то удивительное! Особенно для заядлых огородников, которые в силу своего состояния не могут поехать на свою дачу. А здесь еще и с пользой», – делится впечатлениями пациентка ОЛРЦ.

Проходить такую реабилитацию могут не менее 70% пациентов. Два направления в одном занятии – эрготерапия и цветотерапия, благоприятно влияют на восстановление социально-бытовых навыков и стабилизацию психоэмоционального состояния. Эргоспециалист центра работает с каждым человеком индивидуально, определяет, насколько человек может выполнять работу сам.

«Интеграция двух направлений позволила пациентам прочувствовать сегодня на занятии самый природный цвет – зеленый. Мы не только наблюдали за тем, как преображаются растения в нашей теплице, но и рисовали, визуализировали, ощущали тактильно и даже пробовали зеленый цвет на вкус и запах. В процессе занятии пациенты обучаются действиям, частично или полностью утраченных из-за болезни или травмы», – отмечает психолог ОЛРЦ Ирина Клименченко.